Петербургский полицейский сделал предложение своей коллеге во время празднования Дня Победы

Инспектор кавалерийского взвода специального полка полиции ГУ МВД России Александр Малый во время торжественных мероприятия в честь 80-летия Победы предложил своей возлюбленной Анне Соколовой выйти за него замуж, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 9 мая.

Полицейский-кавалерист опустился перед своей коллегой и невестой на одно колено и преподнес ей кольцо на Исаакиевской площади. Романтическую сцену могли наблюдать как выстроившиеся в тот момент сотрудники МВД, так и прохожие. После того, как девушка согласилась стать супругой Малого, их коллеги поздравили их криком "Ура".

Сегодня в Петербурге военнослужащие, представители правоохранительных органов и курсанты военных вузов принимали участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы. На Дворцовой площади прошел парад, затем состоялся пробег ретроавтомобилей с участием ветеранов и блокадников. В два часа дня по Невскому проспекту стартовало шествие "Бессмертного полка".

фото пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти