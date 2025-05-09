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Новости 15:19

Петербургский полицейский сделал предложение своей коллеге во время празднования Дня Победы

фото ЗакС политика Петербургский полицейский сделал предложение своей коллеге во время празднования Дня Победы

Инспектор кавалерийского взвода специального полка полиции ГУ МВД России Александр Малый во время торжественных мероприятия в честь 80-летия Победы предложил своей возлюбленной Анне Соколовой выйти за него замуж, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 9 мая.

Полицейский-кавалерист опустился перед своей коллегой и невестой на одно колено и преподнес ей кольцо на Исаакиевской площади. Романтическую сцену могли наблюдать как выстроившиеся в тот момент сотрудники МВД, так и прохожие. После того, как девушка согласилась стать супругой Малого, их коллеги поздравили их криком "Ура".  

Сегодня в Петербурге военнослужащие, представители правоохранительных органов и курсанты военных вузов принимали участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы. На Дворцовой площади прошел парад, затем состоялся пробег ретроавтомобилей с участием ветеранов и блокадников. В два часа дня по Невскому проспекту стартовало шествие "Бессмертного полка". 

фото пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


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