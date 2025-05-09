Станции "Площадь Александра Невского" и "Маяковская" открыли на вход

Петербуржцы вновь могут воспользоваться входом на станциях метро "Площадь Александра Невского", "Маяковская" и "Площадь Восстания", сообщили в Telegram-канале Петербургского метрополитена.

Ограничения на перечисленных станциях вводились из-за шествия участников акции "Бессмертный полк" по Невскому проспекту. На "Площади Александра Невского" и одном из вестибюлей "Площади Восстания" закрывался только вход. "Маяковская" же была закрыта на вход и на выход пассажиров, а некоторое время поезда шли через станцию без остановок. Сейчас с этих станций ограничения сняты.

Тем не менее, остаются ограничения на вход на станции "Адмиралтейская", не смогут пока зайти пассажиры и на "Гостиный двор".

Ранее на Дворцовой площади в Петербургу прошел парад Победы. Затем состоялся пробег на ретроавтомобилях с участием ветеранов Великой Отечественной войны по Невскому проспекту. В два часа дня на главной улице в центре Петербурга стартовала акция "Бессмертный полк".

Обновление 16.27: Станция "Гостиный двор" открыта на вход с ограничением.

фото ЗАКС.Ру