Россия направит представителя на интронизацию папы римского

На церемонии интронизации нового папы римского Льва XIV будет присутствовать представитель Российской Федерации, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, передает 9 мая "Интерфакс".

"Кто-то поедет, я думаю. Мы поздравили сразу (нового понтифика), сейчас подберем кандидатуру. Сейчас такая суматоха, но подберем", - заявил Ушаков.

Ранее, 8 мая, на сайте Кремля было опубликовано поздравление президента России Владимира Путина новому папе римскому. Глава государства выразил уверенность, что между Россией и Ватиканом продолжат развиваться конструктивный диалог и взаимодействие.

Роберт Фрэнсис Прево был избран папой римским и принял имя Лев XIV 8 мая. Он стал первым выходцем из США, занявшим этот пост. Церемония интронизации Льва XIV запланирована на 18 мая.

Предыдущий папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет утром 21 апреля в Ватикане. Соболезнования в связи с его смертью выражали президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов.