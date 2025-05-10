Средняя соцпенсия составила в апреле 15,5 тысячи рублей

По состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер социальной пенсии в России составил 15 520 рублей, сообщил 10 мая ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда. Как отметило информагентство, за прошедший год средняя величина соцпенсии увеличилась на две тысячи рублей.

В апреле 2024 года среднее значение показателя составляло 13,5 тысячи рублей. В начале апреля 2025 года в России произошла индексация соцпенсии на 14,75%. Как сообщалось ранее, повышение должно было затронуть 3,5 млн получателей социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

О планах увеличения соцпенсий стало известно в минувшем феврале, намерениями тогда делился министр труда Антон Котяков. Всего на эти цели в 2025 году заложили 85 млрд рублей.

В январе стало известно о планах отдельно проиндексировать на 4,5 % размер пенсий, положенных военным пенсионерам. Ожидается, что это произойдет в предстоящем октябре.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру