ЗакС рассмотрит законопроект о грантах на электронное приборостроение

На рассмотрение Законодательного собрания поступили поправки в закон "О грантах Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности", следует из информации на сайте городского парламента. Инициативу подготовили депутаты Всеволод Беликов, Александр Новиков, Антон Рудаков и Денис Четырбок.

В настоящее время гранты Петербурга предоставляются на исследования по ряду направлений, от социологии до разработки беспилотных систем, медицины и прикладной электроники. Авторы проекта предлагают также выдавать гранты на изыскания в области электронного приборостроения.

В пояснительной записке депутаты ссылаются на текст Стратегии научно-технологического развития России, утвержденной президентским указом в феврале 2024 года. Среди прочего в ней говорится о важности создания инфраструктуры для проведения научных исследований, в том числе путем обновления материально-технической базы научных организаций.

"Мировые и отечественные тенденции развития электронного приборостроения демонстрируют устойчивое смещение акцента на разработку, производство и эксплуатацию электронных и радиоэлектронных средств", — отмечают авторы законопроекта.

Ранее на рассмотрение ЗакСа поступил законопроект, подготовленный МО "Город Петергоф". Муниципалы хотят получить полномочия по уходу за памятником "Каспийцам-товарищам, павшим в войну 1904-1905 гг.", расположенным на территории округа.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру