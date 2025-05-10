Мадуро пожелал установить побратимские связи с Петербургом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил пожелание установить побратимские связи между Петербургом и одним из регионов в своей стране, сообщило 10 мая РИА "Новости". Зарубежный лидер прибыл в Северную столицу минувшим утром из Москвы, где принимал участие в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Хотелось бы установить побратимство между Санкт-Петербургом и каким-либо регионом Венесуэлы", — цитирует информагентство слова Мадуро.

Также венесуэльский президент заявил о том, что делегация "буквально пропиталась" историей Петербурга. В Смольном иностранным гостям "раскрыли секреты, рассказали, как управляли сопротивлением и как шли к победе" в годы войны. В частности, им показали бункер Андрея Жданова, откуда велось руководство Ленинградом в годы блокады. Также делегация ознакомилась с мемориальным кабинетом Владимира Ленина.

Ранее в Смольном состоялась церемония торжественного подписания соглашения о побратимских связях между Петербургом и столицей Вьетнама Ханоем. За два месяца перед этим побратимом Северной столицы стала столица Лаоса Вьентьян.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного