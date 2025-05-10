Додик пожелал вновь поучаствовать в работе ПМЭФ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик намерен принять участие в работе Петербургского международного экономического форума в 2025 году, сообщило 10 мая РИА "Новости". Заявление прозвучало в ходе интервью политика информагентству.

"Я регулярно посещаю этот форум, в этом году для меня также станет честью вновь посетить его", — высказался Додик.

Также зарубежный политик позитивно оценил экономический рост России и сообщил, что достигнутые показатели "радуют" его.

Предстоящий ПМЭФ станет уже 28-м по счету. Мероприятие состоится в период с 18 по 21 июня, его площадкой традиционно станет "Экспофорум".

В предыдущий раз Додик становился гостем ПМЭФ в 2024 году. Для него это был не первый подобный опыт. Так, например, в 2022 году он также посещал мероприятие.

Республика Сербская представляет собой образование в составе Боснии и Герцеговины со столицей в Баня-Луке. Созданная в 1992 году, республика спустя три года вошла в состав Боснии и Герцеговины по итогам Дейтонских соглашений.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру