Крупник призвал проверить непристойные аниме-фигурки

Депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник призвал провести проверку игрушечных фигурок в стиле аниме или манга, которые изображают детей и подростков в непристойных позах и "символическом" нижнем белье, сообщил 12 мая RT. Соответствующее обращение Крупник направил главе Минпромторга Антону Алиханову.

"Защита детства и защита половой неприкосновенности детей — важнейшая задача, стоящая перед нашим обществом и государством. Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека", — приводит слова петербургского депутата издание.

Как отмечает Крупник, в розничных магазинах и на маркетплейсах распространены аниме-игрушки и иные товары, изображающие детей и подростков в недвусмысленных позах. Кроме того, персонажи "одеты" в "символическое" нижнее белье. Депутат подчеркивает, что подобные товары эксплуатируют образы и изображения несовершеннолетних. По мнению Крупника, такую продукцию можно однозначно отнести к категории "порнография".

Напомним, что в декабре 2024 года Роскомнадзор заблокировал три популярных аниме-сайта. По мнению представителей сайтов, ведомство могло включить их в реестр запрещенных ресурсов из-за присутствия наличия в отдельных аниме контента, связанного с запрещенным на территории РФ международным общественным движением.

фото: ЗАКС.Ру