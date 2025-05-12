Петербургское УФАС возбудило дело из-за клипа Егора Крида и рэпера Toxis

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу (УФАС) проверило клип на песню музыкантов Егора Крида и Toxis (Андрея Смелянского) на нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства 12 мая. В результате ведомство возбудило дело в отношении исполнителей, социальной сети "ВКонтакте" и производителя мелькавшего в видео алкоголя.

Ранее в УФАС поступила жалоба гражданина на размещенный в социальной сети "ВКонтакте" клип Егора Крида и Toxis. По мнению обратившегося, в нем присутствует реклама алкоголя. Ознакомившись с видео, ведомство установило, что в клипе присутствует демонстрация виски без пометки о рекламе и предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции. Кроме того, в ролике содержится мат.

УФАС выявило в видео нарушение запретов на размещение рекламы алкоголя в интернете (п. 8 ч. 2 ст. 21 Закона о рекламе) и на использование образов людей в ней (п. 6 ч. 1 ст. 21 Закона о рекламе). Кроме того, было зафиксировано отсутствие пометки "реклама" (ч. 16 ст. 18.1 Закона о рекламе) и предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя (ч. 3 ст. 21 Закона о рекламе). Также был нарушен запрет на использование бранных слов в рекламе (ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе).

На основании всех нарушений УФАС возбудило дело в отношении исполнителей Егора Крида и Toxis, производителя представленного в клипе виски и социальной сети "ВКонтакте". Если вина будет доказана, нарушителям придется выплатить штраф.

Напомним, что в середине апреля УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Воздушные ворота Северной столицы", управляющего аэропортом Пулково. Причиной стало январское повышение цен на парковку на территории аэропорта.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру