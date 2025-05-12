Сад Мариинского дворца вновь начнет работу 31 мая

Открытие сада Мариинского дворца после "зимовки" состоится 31 мая, сообщил 12 мая спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале. Он будет традиционно работать по выходным с 11 до 19 часов.

Как отмечается в публикации Бельского, для нового сезона была подготовлена обширная программа мероприятий. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, а также посетить экскурсии и музыкальные вечера.

В день открытия запланировано проведение лекции "В начале жизни: детство в Петербурге в начале ХХ века", экскурсии по саду и джаз. Кроме того, 31 мая состоится занятие "Рисуем Лето" с художницей и депутатом МО "Аптекарский остров" Валерией Лошак.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что ко Дню города на площади перед Мариинским дворцом откроется сад-трансформер. На его организацию в 2025 году выделили 35,8 млн рублей. В этом году сад-трансформер появится на Исаакиевской площади в третий раз.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру