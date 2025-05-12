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Новости 17:45

Сад Мариинского дворца вновь начнет работу 31 мая

фото ЗакС политика Сад Мариинского дворца вновь начнет работу 31 мая

Открытие сада Мариинского дворца после "зимовки" состоится 31 мая, сообщил 12 мая спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале. Он будет традиционно работать по выходным с 11 до 19 часов.

Как отмечается в публикации Бельского, для нового сезона была подготовлена обширная программа мероприятий. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, а также посетить экскурсии и музыкальные вечера.

В день открытия запланировано проведение лекции "В начале жизни: детство в Петербурге в начале ХХ века", экскурсии по саду и джаз. Кроме того, 31 мая состоится занятие "Рисуем Лето" с художницей и депутатом МО "Аптекарский остров" Валерией Лошак.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что ко Дню города на площади перед Мариинским дворцом откроется сад-трансформер. На его организацию в 2025 году выделили 35,8 млн рублей. В этом году сад-трансформер появится на Исаакиевской площади в третий раз.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Лошак Валерия Викторовна 




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