Сад-трансформер перед Мариинским дворцом откроется ко Дню города

Открытие сада-трансформа на Исаакиевской площади запланировано ко Дню города, сообщил ТАСС вечером 24 апреля. Соответствующие заявление на пресс-конференции сделал председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко.

"Ко Дню города откроется сад на Исаакиевской площади. Ко Дню России откроются сады на Московской площади и Якорной площадях", - цитирует ТАСС слова Петриченко.

Глава комблага также добавил, что с наступлением зимы растения, расположенные в садах-трансформерах, переместят в постоянные петербургские сады и парки.

Исаакиевскую площадь украсят туями, мелколистной липой и различными декоративными кустарникам и цветами, преимущественно розами и гортензиями. Также на территории сада установят 14 скамеек. Отметим, что на благоустройство сада Смольный выделил почти 36 млн рублей.

Сад-трансформер на Московской площади оказался еще дороже – для его возведения администрация Московского района заключила два контракта на общую сумму 60,3 млн рублей. Такой сад появится на площади впервые. Ожидается, что к 10 июня там установят 38 уличных диванов, 620 кашпо и 10 урн. на Московской площади петербуржцы смогут увидеть липу мелколистную, боярышник, айву японскую, коровяк фиолетовый, шалфей дубравный, луговой василек и другие цветы и растения.

По словам Петриченко, в саду на Якорной площади в Кронштадте планируют разместить хвойные деревья и кустарники: в частности, сосны и можжевельники. Кроме того, его украсят гортензиями, парковой розой и злаками. Отметим, что последний раз сад-трансформер на Якорной площади появлялся в 2023 году.

В начале апреля по время прямой линии вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал, что летом 2025 года в городе планируется разместить четыре сада-трансформера. Помимо Исаакиевской, Московской и Якорной площадей, похожий объект украсит Университетскую набережной на Васильевском острове.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного