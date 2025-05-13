Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении на журналистку телеканала 78

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на журналистку телеканала 78 Алену Чернышову, сообщила пресс-служба ведомства 13 мая. Ранее ГСУ СК России по Петербургу возбудило дело о воспрепятствовании деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК).

Как говорится в публикации Следкома, ранее в ведомство поступила информация, что 11 мая в парадной жилого дома на улице Грибакиных на практикантку-журналистку было совершено нападение. Местный житель нанес ей не менее двух ударов. В момент нападения Чернышова работала над материалом для телеканала.

Как рассказала сама 19-летняя журналистка, в тот день она общалась с соседями 15-летнего подростка, который травмировал руку из-за неосторожного использования петарды. Тогда к ней подошел неизвестный мужчина и вытолкал Чернышову из парадной, нанеся удары ей удары по улицу. После инцидента девушке диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и кровоподтек нижней челюсти слева.

Обращение в Следком направил председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих. Сама журналистка написала заявление в полицию. Позднее по подозрению в нападении на Чернышову был задержан 56-летний мужчина.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру