Суд обязал Дудя* и Лебедева удалить фразы про Мизулину из интервью

Лефортовский районный суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщил 13 мая ТАСС. Суд признал их высказывания порочащими честь и достоинство, но не стал взыскивать 10 млн рублей.

"Лефортовский районный суд решил: иск удовлетворить частично, признать несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета распространенные Артемием Лебедевем и Юрием Дудем* во фрагменте <...> фразы, обязать Дудя* удалить фрагмент из видеозаписи, обязать Лебедева удалить фразы из фрагментов видеозаписей", - приводит слова судьи издание.

Лебедеву и Дудю* также запретили дальше распространять видео с порочащими главу Лиги безопасного интернета высказываниями.

При этом суд не стал удовлетворять требование Мизулиной взыскать с Лебедева и Дудя* 10 млн рублей в качестве компенсации вреда, причиненного ее деловой репутации. Вместо этого журналиста обязали выплатить 200 тысяч рублей, а дизайнера – 300 тысяч рублей. Кроме того, обоим ответчикам придется оплатить проведенную судебную экспертизу, а с Дудя* также намерены взыскать судебные расходы в размере 77 тысяч рублей.

В разговоре с ТАСС Мизулина заявила, что не собирается обжаловать решение суда. По ее словам, все средства, полученные в качестве компенсации вреда, будут направлены в Общероссийский народный фронт на поддержку участников СВО.

Интервью Дудя* с Лебедевым, возмутившее Мизулину, вышло в августе 2024 года. В тот же день глава Лиги безопасного интернета заявила о планах подать иск о возмещении морального вреда в размере 10 млн рублей. Через несколько дней Лебедев принес Мизулиной извинения в своем видеообзоре на странице "ВКонтакте". Однако Мизулина их не приняла и все равно подала заявление в суд.

*Минюст внес Юрия Дудя в реестр иностранных агентов

фото: ЗАКС.Ру