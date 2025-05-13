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Новости 16:15

Городские телеканалы начали готовиться к отчету губернатора

фото ЗакС политика Городские телеканалы начали готовиться к отчету губернатора

Возле Мариинского дворца, где завтра, 14 мая пройдёт отчет губернатора Александра Беглова перед депутатами Заксобрания, появилась техника городских телеканалов, обратил внимание корреспондент ЗАКС.Ру. По нашей информации, оборудование телеканалов появилось тут в ночь на 13 мая. Также на Исаакиевской площади начали устанавливать вазоны - ко Дню основания Петербурга на этом месте появится сад-трансформер

Выступление губернатора запланировано на 11:00. Доклад главы города о работе в 2024 году станет единственным вопросом в повестке пленарного заседания Законодательного собрания. Трансляция этого мероприятия будет проходить и на сайте парламента, и на телеканале "Санкт-Петербург". 

Обычно отчет губернатора проходит в присутствии членов правительства, чиновников Смольного, а также депутатов Государственной думы и всевозможных общественников. Свободных мест в Большом зале Мариинского дворца не остаётся. Предыдущий отчет Беглова проходил в БКЗ "Октябрьский". Перенос заседания был приурочен к подведению итогов первых пяти лет Беглова в статусе губернатора. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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