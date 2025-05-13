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Новости 17:46

Сотрудника полиции проверят на распространение персональных данных иностранцев

фото ЗакС политика Сотрудника полиции проверят на распространение персональных данных иностранцев

Оперативный дежурный одного из отделов полиции Василеостровского района попал под служебную проверку из-за возможного разглашения персональных данных иностранцев, рассказали 13 мая в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сведения о сотруднике переданы следственным органам, говорится в сообщении.

По оперативным данным, 42-летний полицейский неоднократно передавал третьим лицам сведения об иностранцах из баз данных, к которым имел доступ. Информация якобы использовалась для организации незаконного пребывания граждан иных государств на территории Петербурга.

"Собранные Управлением собственной безопасности Главка МВД России материалы были переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", — поведали в полиции.

Руководство Главка распорядилось провести служебную проверку в отношении сотрудника. В случае подтверждения вины его ждет наказание в установленном законом порядке.

В апреле сотрудники управления собственной безопасности задержали коллег по подозрению в получении взяток от мигрантов. Обвинение в получении взятки (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ) было предъявлено шести работникам управления полиции на метрополитене. Еще одним фигурантом стал иностранец, которому предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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