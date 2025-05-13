Сотрудника полиции проверят на распространение персональных данных иностранцев

Оперативный дежурный одного из отделов полиции Василеостровского района попал под служебную проверку из-за возможного разглашения персональных данных иностранцев, рассказали 13 мая в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сведения о сотруднике переданы следственным органам, говорится в сообщении.

По оперативным данным, 42-летний полицейский неоднократно передавал третьим лицам сведения об иностранцах из баз данных, к которым имел доступ. Информация якобы использовалась для организации незаконного пребывания граждан иных государств на территории Петербурга.

"Собранные Управлением собственной безопасности Главка МВД России материалы были переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", — поведали в полиции.

Руководство Главка распорядилось провести служебную проверку в отношении сотрудника. В случае подтверждения вины его ждет наказание в установленном законом порядке.

В апреле сотрудники управления собственной безопасности задержали коллег по подозрению в получении взяток от мигрантов. Обвинение в получении взятки (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ) было предъявлено шести работникам управления полиции на метрополитене. Еще одним фигурантом стал иностранец, которому предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру