Издание MR7 сообщило о потере доступа к Telegram-каналу

Петербургское издание MR7 сообщило 13 мая о том, что лишилось доступа к своему Telegram-каналу. Аккаунт прекратил работу днем около 15:35.

В распространенном порталом сообщении говорится, что редакция не получала каких-либо предупреждений на этот счет. Также журналисты заявляют, что ранее не переходили по подозрительным ссылкам.

Главный редактор MR7 сообщила ЗАКС.Ру о том, что не располагает сведениями о причинах произошедшего. Редакция разбирается в обстоятельствах сложившейся ситуации.

Telegram-канал издания насчитывал 2,7 тысячи подписчиков. На момент выхода заметки при попытке зайти в канал с сайта выскакивает сообщение о том, что такой аккаунт не найден. До этого Telegram-канал "Ротонда" отметил, что по существующему адресу появился канал с новым именем и несколькими подписчиками.

В январе 2025 года Верховный суд лишил MR7 статуса зарегистрированного СМИ из-за отсутствия отметок о статусе иноагентов у героев двух публикаций. Редакция попыталась обжаловать решение, однако Апелляционная коллегия ВС оставила его в силе.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру