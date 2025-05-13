Горсуд отказал в удовлетворении иска в защиту Кокоревских складов

Петербургский городской суд отказал градозащитникам в удовлетворении иска, поданного к КГИОП в защиту Кокоревских складов, сообщил 13 мая Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Истцы заявили о намерении обжаловать вынесенное решение.

В своем иске активисты добивались удовлетворения четырех ходатайств. В частности, они хотели вызвать на заседание в качестве свидетеля секретаря комиссии, подписавшего в 2004 году протокол о лишении складов статуса выявленных объектов культурного наследия. Кроме того, они требовали опросить независимого архитектора, добивались истребования документов о планировке будущего вокзала ВСМ и проведения судебной экспертизы.

По сообщению канала, суд отказал административным истцам в удовлетворении всех требований. В ответ они заявили о намерения обратиться в "вышестоящие инстанции". Теперь они намерены подать апелляционную жалобу.

Также градозащитники заявили о получении неких документов, которые якобы подтверждают, что "подавляющая часть зданий складов Кокоревых готовится к сносу". Они выразили намерение представить схемы касательно возможных планов демонтажа объектов.

Напомним, градозащитники опасаются угрозы складам Кокоревых в связи с планами строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. В 2023 году губернатор Александр Беглов заявил, что исторические постройки севернее сада Сан-Галли будут частично сохранены при реализации проекта. За сохранение комплекса в нынешнем виде высказывались не только градозащитники, но и представители бизнеса.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру