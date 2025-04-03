Представители бизнеса поделились беспокойством из-за планов строительства ВСМ

Строительство терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали негативно скажется не только на комплексе складов Кокорева на Лиговском проспекте, но также на положении собственников и арендаторов помещений на территории, заявили градозащитники и представители бизнеса на пресс-конференции 3 апреля. Мероприятие состоялось в офисе офтальмологической клиники "Счастливый взгляд". Здание, в котором тот находится, может исчезнуть из-за планов строительства выхода из станции метро "Лиговский проспект — 2".

Сама клиника располагается в доме № 52 по Лиговскому проспекту. По оценке исполнительного директора сети оптик "Счастливый взгляд" Виктора Дьяконова, в здании находится "медицинский кластер, который уникален для Российской Федерации". Речь идет, в частности, о крупной оптике, клинике микрохирургии глаза и о центре повышения квалификации офтальмологов и оптометристов.

— Мы неоднократно обращались в органы исполнительной власти Петербурга с просьбой пересмотреть проект, отправить его на дополнительные общественные слушания, но ни разу обратной связи мы не получили, — пожаловался Дьяконов.

Коммерсант также сообщил, что на прошлой неделе сеть запустила петицию в свою защиту. По состоянию на 3 апреля удалось собрать около 2,5 тысяч подписей.

В целом Дьяконов считает, что для строительства вокзала ВСМ можно было бы подобрать "более логичные места" — к примеру, станцию "Волковская".

Выход из метро, по его мнению, также следовало бы обустроить в другой локации. В качестве подходящих мест Дьяконов упомянул соседний дом № 48 по Лиговскому проспекту и площадку на Кременчугской улице к востоку от железнодорожных путей.

"Волковскую" и "Боровую" в качестве возможных вариантов для строительства терминала упоминал историк Даниил Коцюбинский. При этом он в принципе подверг сомнению насущную необходимость ВСМ как проекта. По его мнению, существующая транспортная инфраструктура и без того позволяет без лишних проблем добраться из Петербурга в Москву. Если же без реализации проекта не обойтись, то строительство следовало бы переместить к югу от намеченной локации, продолжил Коцюбинский и походя упомянул возможные варианты размещения.

В целом, по версии историка, в строительстве терминала рядом с Московским вокзалом заинтересованы "полтора десятка начальников, которым так ближе" добираться к поезду от рабочих кабинетов.

В отличие от Коцюбинского, следующий спикер не стал подвергать сомнению необходимость ВСМ. Наоборот, креативный директор культурного центра "Сердце" Андрей Новиков заявил от лица творческих жителей Петербурга о важности проекта и рассказал о подготовке концертной площадки в Великом Новгороде, к созданию которой имеет отношение. Спикер полагает, что создание магистрали благотворно скажется на ее работе.

В то же время, Новиков выступил против строительства терминала на месте складов Кокорева, где, в том числе, располагается возглавляемая им концертная площадка.

— Поддержать совершенно нелогичное строительство [терминала] именно здесь, на территории Лиговского проспекта, 50, при условии наличия огромного количества разумных альтернатив, — мы считаем абсолютно неразумным, — высказался Новиков.

Согласно его оценке, на территории складов располагаются "сотни" мелких арендаторов, от концертных площадок до логистических объектов. Строительство вокзала не пошло бы им на пользу, считает он. При этом, будь у арендаторов и собственников уверенность в будущем, территория складов могла бы соревноваться с такими площадками, как Новая Голландия и "Севкабель Порт", думает Новиков.

Гендиректор управляющей компании "Лиговский, 52" Николай Столяров также поддержал планы строительства нового вокзала, но не на территории между Лиговским проспектом и железнодорожными путями. По его словам, с лета 2024 года компания "обменивается письмами" со Смольным и, в частности, писала обращения губернатору Александру Беглову с просьбой пересмотреть выбранную локацию. Планы по строительству представляются ему нелогичными с учетом расходования бюджетных средств на выкуп объектов при изъятии и изменения сложившейся инфраструктуры.

— Пугает, что процессы эти идут, согласовательные, разработки проектов, а нас как организацию-собственника даже никто не спросил: а вы готовы участвовать в этом или нет? <...> Всё получается постфактум, и мы, собственники этих объектов, находимся в ситуации догоняющего. <...> Мы вынуждены постоянно догонять власти, объяснять свою позицию. Мы должны доказать, что размещение этих объектов здесь целесообразно, — рассказал он и выразил сожаление о нехватке диалога с чиновниками.

В отличие от других участников встречи, транспортный инженер Дмитрий Баранов не выступил строго против строительства вокзала на месте складов. По его мнению, это решение по-своему обоснованно и достаточно логично, поскольку площадь Восстания расположена в самом центре города. Однако же он выразил недоумение, отчего нельзя частично разобрать существующий ТРК "Галерея" и не воздвигнуть на его месте здание вокзала.

Скептически отнесся Баранов к предложениям о переносе терминала на станцию "Волковская" из-за сложностей с транспортной доступностью. В то же время организация крупного транспортного узла на Московском вокзале чревата перегрузками, продолжил он. В целом проблему можно решить, однако это потребует "определенных компетенций".

— Ладожский [вокзал], в принципе, неплохая идея в том плане, что там есть резерв, поскольку вокзал до сих пор до конца не достроен, там есть несколько перронов, которые не используются, — высказался эксперт, но отметил, что вокзал находится в удалении от центра города.

О планах строительства вокзала для приема поездов ВСМ в Петербурге рассуждают не первый год. В 2023 году губернатор Александр Беглов обещал частично включить существующие склады XIX века в здание нового терминала. В минувшем январе комитет по градостроительству и архитектуре утвердил дизайн планируемого здания, при его реализации планируют использовать часть исторических построек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру