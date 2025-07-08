Госдума утвердила Андрея Никитина в должности министра транспорта РФ

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за утверждение Андрея Никитина в должности министра транспорта России, сообщил 8 июля ТАСС. Президент России Владимир Путин назначил его и. о. главы Минтранса днем ранее.

"Теперь в соответствии с процедурой решение будет направлено президенту нашей страны и председателю правительства для последующих решений", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам голосования.

Ранее кандидатуру Никитина нижней палате парламента рекомендовал утвердить профильный комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В ходе голосования на пленарном заседании его кандидатуру поддержали все пять думских фракций ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, СРЗП и "Новые люди"). Всего на обсуждение вопроса депутаты потратили менее одного часа.

Отметим, что в соответствии с законодательством ряд федеральных министров должны сначала быть утверждены Госдумой. Только после этого президент России может назначить утвержденную кандидатуру в должности. Среди министров, требующих одобрения Госдумы, значится в том числе глава Минтранса.

Напомним, Никитин был назначен исполняющим обязанности главы Минтранса днем ранее сразу после отставки его предшественника Романа Старовойта. Вечером 7 июля стало известно, что Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе в своей машине. Предварительная версия произошедшего – самоубийство.

С февраля 2025 года Андрей Никитин занимал должность заместителя министра транспорта. До назначения на этот пост чиновник возглавлял Новгородскую область в течение 8 лет.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля