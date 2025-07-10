Экс-министра транспорта Старовойта похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге

В Москве состоялось прощание с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом, сообщил 10 июля ТАСС. Его похоронят завтра, 11 июля, на Смоленском кладбище в Петербурге.

Церемония прощания со Старовойтом состоялась в траурном зале ЦКБ № 1 Управления делами президента. Официально оно должно было начаться в 9 часов утра, однако желающие проститься с бывшим министром начали прибывать за час до назначенного времени.

Всего на церемонию прибыли более десятка членов правительства России. В частности, проститься со Старовойтом пришел новый министр транспорта России Андрей Никитин. Помимо него, на церемонию прощания пришли вице-премьеры Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев и Дмитрий Григоренко. Также проститься со Старовойтом приехали главы различных министерств, в частности глава Минцифры Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель Минтруда Антон Котяков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Как сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин не смог присутствовать на прощании со Старовойтом. При этом Песков также затруднился ответить, приезжал ли кто-то от администрации президента на церемонию. По его словам, это "личное решение каждого".

Как сообщили ТАСС, гроб с телом Старовойта был открыт. Завтра, 11 июля, бывшего министра должны похоронить на Смоленском кладбище в Петербурге. По информации "Фонтанки.ру", сегодня на кладбище заметили рабочих, выкапывающих могилу в 100 метрах от часовни Ксении Блаженной. При этом собеседники издания подчеркнули, что участки вокруг часовни выделяют по распоряжению властей. Чаще всего их предоставляют под захоронение творческих или государственных деятелей.

Напомним, Романа Старовойта освободили от обязанностей министра транспорта 7 июля. Позднее в тот же день его нашли мертвым в Одинцовском городском округе в собственной машине. По версии следствия, Старовойт совершил самоубийство.

После отставки Старовойта исполняющим обязанности министра был назначен Андрей Никитин. На следующий день, 8 июля, Госдума утвердила его кандидатуру в должности главы Минтранса.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля