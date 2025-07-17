В Петербурге могут запретить продление срока размещения ларьков без аукциона

Комитет по промышленной политике представил законопроект об изменении правил размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в Петербурге, документ опубликован 17 июля на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Суть предложений сводится к отказу от продления срока размещения НТО без проведения аукциона.

Поправки вносятся в действующий закон Петербурга "О размещении нестационарных торговых объектов". В документе перечислен ряд случаев, когда представляется возможным заключение договора на размещение НТО без проведения аукциона. В частности, это касается установки летних террас перед кафе или же киосков с ремонтом обуви.

В Смольном хотят отменить возможность продления на новый срок договоров на размещение НТО, ранее установленных на том же месте. Также под запрет может попасть перезаключение договоров с собственниками, которые надлежащим образом исполняли свои обязательства по действующим договорам на аренду земельного участка. Речь идет о контрактах, заключенных до 1 марта 2015 года или же, в определенных случаях, до 1 января 2018 года.

Ранее комитет по контролю за имуществом отчитался о демонтаже нелегального киоска для продажи арбузов и дынь на проспекте Энгельса. С места увезли 320 кг продукции.

Андрей Казарлыга, фото: ККИ Санкт-Петербурга / Telegram