Полиция устроила рейд на дорогах Адмиралтейского района

Сотрудники полиции провели оперативно-профилактический рейд по поиску нелегальных мигрантов, попутно проверив соблюдение правил дорожного движения на дорогах, сообщили в ГУ МВД по региону 18 июля. Нарушителей искали поблизости от станции метро "Технологический институт" и на набережной Обводного канала неподалеку от комплекса бывшей фабрики "Красный треугольник".

Всего в ходе рейда проверке со стороны правоохранителей подверглись более 300 человек, в том числе 54 иностранца. Из числа последних у 26 человек выявили нарушения миграционного законодательства.

"Мигранты-нарушители доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности. Несколько иностранных специалистов получили уведомления о сокращении срока пребывания на территории России", — рассказали в Главке.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции остановили и проверили 217 машин, выявив при этом около 20 нарушений ПДД. При этом один автомобиль отправили на специализированную стоянку, заподозрив у него признаки изменения идентификационного номера (VIN).

Двумя днями ранее стало известно об итогах рейда среди курьеров, проведенного сотрудниками комитета по законности совместно с полицией. Доставщиков проверяли на соблюдение недавно введенных правил, касающихся их внешнего вида и размещения идентификационных номеров. Всего за день удалось выявить 30 нарушителей.

Андрей Казарлыга, фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти