Малинкович призвал раздавать белые панамки у метро

Лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович призвал организовать бесплатную раздачу белых панамок у станций метрополитена в связи с установившейся жаркой погодой, рассказали в партии 18 июля. Соответствующие обращения он направил губернатору Петербурга Александру Беглову и его коллеге из Ленобласти Александру Дрозденко.

По мысли Малинковича, раздачу следует организовать "немедленно". Определился политик и с фасоном головных уборов: по его мысли, это должны быть "белые панамки с большими козырьками". Подобные панамы "отражают солнечные лучи" и могут стать хорошей защитой от солнечного удара во время жары, полагает он.

Шить панамки Малинкович предложил в Ленинградской области. Раздавать их у метро и железнодорожных станций должны будут студенты вузов и колледжей из тех, кто "покрепче и поздоровее", полагает он.

"Скольким людям мы поможем! Сколько здоровья спасем! Скольких обеспечим работой! Услышьте нас, городские и областные власти!" — говорится в распространенном "Коммунистами России" сообщении.

Ранее стало известно о том, что Малинкович подал документы для участия в выборах губернатора Ленобласти, которые состоятся в рамках Единого дня голосования в сентябре. В четверг, 17 июля, партийцы распространили заявление о том, что их лидер получил необходимое количество подписей для преодоления муниципального фильтра.

Отметим, что Малинкович не впервые выставляет свою кандидатуру на выборах регионального главы. В 2024 году он баллотировался на выборах губернатора Петербурга, по итогам голосования он набрал немногим более 8 % голосов и занял последнее место среди кандидатов. Перед этим он же пытался участвовать в выборах президента, однако не был зарегистрирован Центризбиркомом.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру