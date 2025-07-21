"КАМАЗ" передаст более 400 единиц спецтехники для строительства ВСМ

ПАО "КАМАЗ" поставит ГК "Нацпроектстрой" более 400 единиц спецтехники стоимостью более 3,7 млрд рублей для реализации работ по строительству высокоскоростной магистрали Петербург – Москва (ВСМ), сообщили 21 июля в пресс-службе компании. Всю технику предприятие передаст холдингу до конца 2025 года.

"КАМАЗ" располагает необходимыми компетенциями, многолетним опытом и большими производственными возможностями в области разработки и выпуска широкого спектра современной надёжной автотехники для решения различных задач. Мы готовы поставить необходимую спецтехнику и оказать содействие в реализации этого важного для страны проекта", - приводят слова гендиректора "КАМАЗ" Сергея Когогина.

Как говорится в публикации, КАМАЗ поставит 149 самосвалов и более 50 бетоносмесителей. Кроме того, "Нацпроектстрою" будут переданы топливозаправщики, седельные тягачи, поливомоечные машины и вахтовые автобусы. По словам главы "Нацпроектстроя" Алексея Крапивина, для строительства ВСМ требуется надежная техника в связи со сложными природно-климатическими условиями.

Крапивин также подчеркнул, что для возведения магистрали в обозначенные сроки необходимы не только технические мощности, но и кадровые. По его словам, "Нацпроектстрой" намерен привлечь порядка 40 тысяч специалистов для реализации проекта.

Напомним, пустить пассажирское движение по ВСМ планируют уже в 2028 году. Ожидается, что тестовые испытания поездов на магистрали должны начаться уже в 2027 году. Бывший министр транспорта Роман Старовойт в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе 2025 года пообещал закончить возведение ВСМ точно в срок. Через месяц, в конце февраля, вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что часть работ уже идет с опережением графика.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"