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Новости 21 июля 2025, 18:00

"КАМАЗ" передаст более 400 единиц спецтехники для строительства ВСМ

фото ЗакС политика "КАМАЗ" передаст более 400 единиц спецтехники для строительства ВСМ

ПАО "КАМАЗ" поставит ГК "Нацпроектстрой" более 400 единиц спецтехники стоимостью более 3,7 млрд рублей для реализации работ по строительству высокоскоростной магистрали Петербург – Москва (ВСМ), сообщили 21 июля в пресс-службе компании. Всю технику предприятие передаст холдингу до конца 2025 года.

"КАМАЗ" располагает необходимыми компетенциями, многолетним опытом и большими производственными возможностями в области разработки и выпуска широкого спектра современной надёжной автотехники для решения различных задач. Мы готовы поставить необходимую спецтехнику и оказать содействие в реализации этого важного для страны проекта", - приводят слова гендиректора "КАМАЗ" Сергея Когогина.

Как говорится в публикации, КАМАЗ поставит 149 самосвалов и более 50 бетоносмесителей. Кроме того, "Нацпроектстрою" будут переданы топливозаправщики, седельные тягачи, поливомоечные машины и вахтовые автобусы. По словам главы "Нацпроектстроя" Алексея Крапивина, для строительства ВСМ требуется надежная техника в связи со сложными природно-климатическими условиями.

Крапивин также подчеркнул, что для возведения магистрали в обозначенные сроки необходимы не только технические мощности, но и кадровые. По его словам, "Нацпроектстрой" намерен привлечь порядка 40 тысяч специалистов для реализации проекта.

Напомним, пустить пассажирское движение по ВСМ планируют уже в 2028 году. Ожидается, что тестовые испытания поездов на магистрали должны начаться уже в 2027 году. Бывший министр транспорта Роман Старовойт в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе 2025 года пообещал закончить возведение ВСМ точно в срок. Через месяц, в конце февраля, вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что часть работ уже идет с опережением графика.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"


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