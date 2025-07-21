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Новости 21 июля 2025, 18:48

Главу Минцифры позвали в Госдуму для дачи объяснений о законопроекте про штрафы за "экстремистские запросы"

фото ЗакС политика Главу Минцифры позвали в Госдуму для дачи объяснений о законопроекте про штрафы за "экстремистские запросы"

Государственная дума направила приглашение главе Минцифры Максуту Шадаеву на заседание нижней палаты парламента, чтобы он выступил перед депутатами с пояснениями о законопроекте, который вводит ответственность за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN-сервисов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы 21 июля.

"Соответствующее предложение председатель Госдумы озвучил сегодня на Совете Государственной думы", - приводит агентство ТАСС слова собеседника из Госдумы. 

Напомним, согласно поддержанным ранее поправкам, в КоАП появится новая статья, которая вводит административную ответственность за "поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним". За такое правонарушение граждан смогут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Также поправками вводится ответственность за рекламу VPN-сервисов и других способов обхода блокировок в интернете. 

Отметим, поправки были внесены в законопроект, который изначально никак не относился к регулированию таких вопросов — он уточнял законодательство в сфере экспедиторской деятельности. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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