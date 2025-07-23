Пятеро иностранцев должны будут уехать из России после рейда полиции по проверке водителей

Петербургская полиция провела Центральном районе рейд по проверке водителей и их пассажиров, сообщили 23 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего сотрудники МВД проверили более 300 автомобилей и более 400 человек. Из 101 мигранта, встретившегося в ходе рейда полицейским, 35 человек были доставлены в отделы для привлечения к ответственности за нарушения требований миграционного законодательства. Пятерым нарушителям вручили уведомления о запрете въезда в Россию, теперь они должны покинуть страну.

Как отметили в ГУ МВД, некоторые из остановленных водителей пытались предъявлять "липовые" документы. Так, на видео пресс-службы запечатлен момент проверки такой сомнительной "корочки", в которой было написано, что предъявивший ее якобы является "судьей Санкт-Петербургского городского Арбитражного суда". При этом автолюбитель заявлял, что "никому это не показывает", и не отрицал, что это ненастоящий документ.

За время профилактического мероприятия были также выявлены 32 нарушения ПДД. Один из проверенных водителей оказался нетрезв. Учитывая, что в прошлом он уже привлекался к ответственности за пьяную езду, теперь автомобилисту может грозить уголовная ответственность.

Напомним, ранее в июле полиция проводила профилактический рейд в Адмиралтейском районе. Тогда было выявлено 26 иностранцев с нарушениями миграционного законодательства и около 20 нарушений правил дорожного движения.

кадр из видео пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти