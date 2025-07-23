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Новости 23 июля 2025, 10:55

Пятеро иностранцев должны будут уехать из России после рейда полиции по проверке водителей

фото ЗакС политика Пятеро иностранцев должны будут уехать из России после рейда полиции по проверке водителей

Петербургская полиция провела Центральном районе рейд по проверке водителей и их пассажиров, сообщили 23 июля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Всего сотрудники МВД проверили более 300 автомобилей и более 400 человек. Из 101 мигранта, встретившегося в ходе рейда полицейским, 35 человек были доставлены в отделы для привлечения к ответственности за нарушения требований миграционного законодательства. Пятерым нарушителям вручили уведомления о запрете въезда в Россию, теперь они должны покинуть страну.

Как отметили в ГУ МВД, некоторые из остановленных водителей пытались предъявлять "липовые" документы. Так, на видео пресс-службы запечатлен момент проверки такой сомнительной "корочки", в которой было написано, что предъявивший ее якобы является "судьей Санкт-Петербургского городского Арбитражного суда". При этом автолюбитель заявлял, что "никому это не показывает", и не отрицал, что это ненастоящий документ. 

За время профилактического мероприятия были также выявлены 32 нарушения ПДД. Один из проверенных водителей оказался нетрезв. Учитывая, что в прошлом он уже привлекался к ответственности за пьяную езду, теперь автомобилисту может грозить уголовная ответственность.  

Напомним, ранее в июле полиция проводила профилактический рейд в Адмиралтейском районе. Тогда было выявлено 26 иностранцев с нарушениями миграционного законодательства и около 20 нарушений правил дорожного движения. 

кадр из видео пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


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