Особняк Васильева признали региональным памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил в реестр памятников регионального значения "Особняк A.M. Васильева" на Большом проспекте Петроградской стороны, сообщили в пресс-службе ведомства 23 июля.

Здание по проекту архитектора Владимира Шаламова было построено в 1879 году. Первый владелец этого дома - Андрей Васильев. Он был председателем Благотворительного общества прихожан Матвеевской церкви, а позже гласным Петербургской Думы, членом Городской больничной комиссии, членом Комиссии по благотворительности. В 1915 году в особняке открылся театр "Трокадеро", где проходили кинопоказы. Позже вместо просмотров фильмов там стали устраивать концерты. Также в здании находились различные магазины.

С 1959 года в особняке находится детская музыкальная школа.

Напомним, ранее в июле КГИОП признал памятником Дом Ивана Бороздкина в Петроградском районе.

фото КГИОП