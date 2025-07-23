Экс-глава "Большой Охты" Щербакова отсудила у Паялина 25 тысяч рублей за грубости

Красногвардейский районный суд Петербурга 23 июля частично удовлетворил иск бывшей главы МО "Большая Охта" Марии Щербаковой к ее бывшему коллеге Николаю Паялину о защите чести и достоинства, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Суд обязал экс-муниципала выплатить Щербаковой 25 тысяч рублей за оскорбления, озвученные в ее адрес.

"Щербаковой М.Д. причинены нравственные страдания, что выразилось в чувстве внутреннего психологического дискомфорта, переживаниях, которые привели к ухудшению внутреннего и внешнего комфорта жизни - чувстве унижения, волнения, тревоги, стыда, подавленного настроения", - говорилось в иске.

Основанием для обращения в суд стали слова в адрес Щербаковой, которые Паялин произнес на заседании муниципального совета в апреле 2024 года. Ранее Паялину назначили административный штраф за оскорбление. Паялин никаких заявлений по поводу иска в суд не направлял. Сам на заседания не являлся, представителей не было тоже. Изначально Щербакова требовала публичных извинений и 100 тысяч компенсации морального ущерба от бывшего коллеги. Позже она изменила исковые требования и решила не добиваться извинений.

Напомним, Щербакова - бывший депутат Законодательного собрания Петербурга. До избрания в парламент она возглавляла и Красногвардейский, и Центральный районы. В сентябре 2022 года в результате дополнительных выборов она вошла в совет МО "Большая Охта" и вскоре после этого возглавила округ. Отметим, пост главы ей тогда уступил сам Паялин. Он возглавлял округ с перерывами с 2000 года. Найти общий язык с преемницей ему не удалось.

Оба не смогли избраться в новый созыв совета "Большой Охты". Щербакова сама сняла свою кандидатуру незадолго до выборов, получив предложение о работе в структурах районной администрации, а Паялин получил отказ в регистрации. На выборы он шел как самовыдвиженец.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру