Главреда Telegram-канала Baza Трифонова отправили в СИЗО

Замоскворецкий районный суд 23 июля отправил под арест главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК), сообщает РБК. В СИЗО он пробудет минимум до 20 сентября.

На заседании суда выступила мать фигуранта дела. Она охарактеризовала Трифонова как целеустремленного, порядочного, самостоятельного и честного человека и попросила суд "не отнимать у нее сына". Адвокат главреда Baza заявлял, что во время допроса были допущены нарушения. В том числе, по его мнению, не следовало проводить следственные действия ночью. Он также подчеркнул, что его доверитель не признает вину.

Напомним, утром 22 июля стало известно, что в редакции telegram-канала Baza проходят обыски. Как сообщили позднее в правоохранительных органах, следственные действия связаны с делом о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), возбужденным в отношении полицейских, якобы передававших каналу информацию. Позже стало известно, что главный редактор канала Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова задержаны, их подозревают в даче взятки. Следствие ходатайствовало об аресте обоих фигурантов дела.

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