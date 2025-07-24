Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Амурской области

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил ТАСС 24 июля. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

"Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал президент в начале совещания на тему развития подводного Военно-морского флота в Архангельской области.

Ранее соболезнования главе Амурской области Василию Орлову и родственникам погибших выразил губернатор Петербурга Александра Беглов. Напомним, самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший 24 июля по маршруту Хабаровск - Благовещенск – Тында, перестал выходить на связь в нескольких километрах от города Тында. На борту находились порядка 50 человек, по данным СК, они все погибли.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По информации СК, рассматривается несколько версий произошедшего, в частности, техническая неисправность и человеческий фактор. Расследованием авиакатастрофы занялся также Межгосударственный авиационный комитет.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля