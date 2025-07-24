СМИ: при крушении самолета в Амурской области погибла петербурженка

Среди погибших в результате авиакатастрофы в Амурской области может быть жительница Петербурга, сообщила 24 июля "Фонтанка.ру". Трагедия произошла ранее днем, в результате крушения самолета никто не выжил.

По информации 78.ru, погибшей может быть 54-летняя Элеонора Барышникова. Как сообщили "Фонтанке.ру" коллеги женщины, петербурженка трудилась в головном проектном институте АО "Росжелдорпроект" — "Гипротранссигналсвязь". Женщина почти 20 лет проработала в компании и находилась в Амурской области в рабочей командировке. В Тынду из Благовещенска петербурженка также летела по работе.

Напомним, 24 июля самолет компании Ан-24 компании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь в нескольких километрах от города Тында. На борту находились порядка 50 человек. Как сообщили позднее в СК, при крушении судна никто не выжил.

Ранее губернатор Петербурга Александра Беглов выразил соболезнования главе Амурской области Василию Орлову и родственникам погибших. Соболезнования в связи с крушением самолета также выразил президент России Владимир Путин.

Анастасия Луценко