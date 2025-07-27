Дополнительные "Сапсаны" пустят между Петербургом и Москвой

Между Москвой и Петербургом пустят два дополнительных скорых поезда "Сапсан", сообщили 27 июля в telegram-канале Октябрьской железной дороги. Составы отправятся вечером в воскресенье и утром в понедельник.

"Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой назначаем дополнительные поезда", — рассказали в ОЖД.

Первый из дополнительных "Сапсанов" отправится из Петербурга в Москву 27 июля в 20:50. Второй стартует в обратном направлении 28 июля в 06:50.

В распространенном сообщении говорится о том, что "при наличии технических возможностей" компания собирается увеличивать длину регулярных поездов или же запускать дополнительные.

Ранее сообщалось о назначении четырех дополнительных составов между двумя столицами на период с 25 по 28 июля. До этого дополнительный "Сапсан" запускали из-за отмены авиарейсов в Москву 21 июля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру