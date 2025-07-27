Беглов посетил могилу экс-главы Ленгорисполкома Ходырева

Губернатор Александр Беглов почтил память бывшего главы Ленгорисполкома Владимира Ходырева, сообщили в администрации главы города 27 июля. Градоначальник возложил цветы к его могиле на Богословском кладбище.

"Интересы ленинградцев-петербуржцев всегда были для него на первом месте. Это пример для сегодняшних и будущих поколений руководителей", — заявил Беглов о бывшем главе Ленинграда.

Также он напомнил, что по инициативе Ходырева был открыт Музей обороны и блокады Ленинграда, учрежден памятный знак "Житель блокадного Ленинграда", утвержден проект Кольцевой автомобильной дороги и стартовало строительство дамбы на Финском заливе, защищающей город от наводнений.

О смерти Ходырева стало известно годом ранее, 28 июля 2024 года. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет. До этого, в 2022 году, ему было присвоено звание Почетного жителя Петербурга.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного