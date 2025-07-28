Эксперт Штиглиц обеспокоена сроками внесения мясокомбината "Самсон" в реестр ОКН

Комплекс построек бывшего мясокомбината имени С. М. Кирова по-прежнему не внесен в реестр объектов культурного наследия, что негативно сказывается на его сохранности, заявила 28 июля член совета по охране культурного наследия при правительстве Петербурга Маргарита Штиглиц. Эксперт выразила недоумение и беспокойство в связи с этим фактом.

— Меня единственное что настораживает — почему так долго. Эта экспертиза была принята на совете по культурному наследию, уже была показана концепция, но почему-то до сих пор нет включения в реестр, то есть окончательной вот точки на утверждении экспертизы не поставлено, и меня беспокоит этот вопрос. Чем дольше это будет длиться, тем больше будет происходить разрушение здания, — высказалась Штиглиц на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее она выступила автором экспертизы комплекса зданий. Документ был представлен совету по сохранению культурного наследия в октябре 2024 года. По итогам состоявшегося заседания было решено внести комплекс построек в реестр ОКН с категорией "достопримечательное место". Как сообщали тогда в КГИОП, подобное решение "позволяет заменить аварийные конструкции с их воссозданием и приспособить здание под современную социальную и общественную функцию".

Отметим, что ряд петербургских градозащитников высказывались против придания мясокомбинату статуса достопримечательного места, считая его недостаточным для полноценного сохранения объекта. Вместо этого они выступали за наделение комплекса статусом регионального памятника.

Присутствовавший на пресс-конференции глава отдела периферийных районов Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП Андрей Сокольцов заявил, что комитет пока не получал окончательно разработанного проекта, касающегося дальнейшей судьбы комплекса. Его коллега, ведущий специалист Управления госреестра объектов культурного наследия КГИОП Санкт-Петербурга Петр Ершов выразил надежду на то, что подготовка распоряжения о включении объекта в реестр ОКН уже "не за горами". "На настоящий момент ситуация, мне кажется, чуть-чуть сдвинулась в положительную сторону, мы имеем положительное решение совета по сохранению наследия, одобренную экспертизу", — поделился мнением он.

Мясокомбинат располагается на Московском шоссе, он был построен в 1931-1933 годах группой архитекторов и инженеров под руководством Ноя Троцкого в стиле конструктивизм. Современное состояние здание в КГИОП охарактеризовали как аварийное. Комитет судился с собственниками, добиваясь от них выполнения противоаварийных работ. Ответчики, в свою очередь, требовали в суде признать факт утраты комплексом признаков памятника наследия. В январе 2024 года Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе вынесенное ранее решение о снятии построек с охраны. В сентябре того же года стороны пришли к мировому соглашению о необходимости выполнения противоаварийных работ и сохранению мясокомбината.

Андрей Казарлыга, фото: сайт КГИОП