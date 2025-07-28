Пляж "Ласковый" собрал рекордное количество отдыхающих в выходные дни

Рекордное количество петербуржцев отдохнуло на пляже "Ласковый" в минувшие выходные, сообщила пресс-служба учреждения по благоустройству "Курортный берег" 28 июля. Всего пляж посетили 11 тысяч человек.

"В выходные пляж посетило более 11 тысяч человек – это абсолютный рекорд", - говорится в публикации учреждения.

В пресс-службе также отметили, что за два дня работникам пришлось собрать и вывезти 4 КАМАЗа мусора. К уборке пляжа были привлечены все сотрудники и техника учреждения. В связи с этим в пресс-службе призвали отдыхающих беречь чистоту места и забирать мусор с собой.

Напомним, ранее стало известно, что петербургский комитет по природопользованию разработал проект правил использования водных объектов в рекреационных целях. В частности, в нем перечислены требования для владельцев зон отдыха. Согласно документу, они должны заниматься уборкой и благоустройством водного объекта, а также обеспечивать безопасность при купании отдыхающих.

Напомним, что по состоянию на 22 июля ни один из пляжей Петербурга не был признан пригодным для купания. По результатам проверки Роспотребнадзора, вода на всех городских пляжах не соответствует гигиеническим нормативам.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба "Курортного берега"