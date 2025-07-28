Беглов поручил не привлекать к ответственности за неоплату парковки в День ВМФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил городскому комитету по транспорту не привлекать к административной ответственности автомобилистов, которые не смогли 27 июля оплатить парковку в силу вводившихся из-за БПЛА ограничений, сообщила пресс-служба Смольного 28 июля.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, поручаю комитету по транспорту исключить привлечение граждан к административной ответственности за нарушение правил пользования платной парковкой в период, когда действовали ограничения - с 8 до 11 часов утра 27 июля 2025 года", – заявил Беглов.

Он напомнил, что 27 июля временно ограничивали работу интернет-зависимых сервисов, включая систему оплаты парковки, из-за появления неизвестных БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти и ограничений в Пулково.

Кроме того, по итогам проведения в Петербурге Дня ВМФ губернатор поблагодарил сотрудников силовых структур и городских служб, участвовавших в защите города и Ленобласти от атак БПЛА 27 июля. Беглов отметил, что они приняли все меры по предотвращению последствий "наиболее масштабной атаки беспилотников", а также обеспечили безопасность в ответственный для города момент.

Напомним, вечером 27 июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что всего за день над территорией региона был уничтожен 51 беспилотник. Из-за атак БПЛА погиб один мужчина, еще трое человек обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру