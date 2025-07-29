Смольный хочет через суд выселить речной яхт-клуб с Петровского острова

Правительство Петербурга намерено через суд выселить участников Санкт-Петербургского речного яхт-клуба с Петровского острова, сообщила 29 июля "Фонтанка.ру". Исковое заявление к РОО "СК Яхтсменов СПБ.РЯК" подало подведомственное комтрансу ГБПОУ "Олимпийские надежды".

По данным издания, в заявлении говорится, что земельный участок на Петровской косе, 9, закреплен за "Олимпийскими надеждами". При этом на его территории "без законных на то оснований" расположены 89 контейнеров для хранения инвентаря, принадлежащие яхт-клубу. Согласно указанным в иске доводам, они мешают подготовке спортсменов и "создают угрозу антитеррористической безопасности".

Ранее в адрес участников яхт-клуба поступали досудебные претензии с требования освободить участок, однако те никак не отреагировали. Теперь "Олимпийские надежды" пытаются добиться освобождения земельного участка через суд. Сделать это яхт-клуб должен будет в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу. Кроме того, подвед комтранса требует, что суд взыскал с яхт-клуба штраф в размере 50 тысяч рублей, если тот не исполнит решение в установленный срок, а также штраф в размере 100 тысяч рублей ежемесячно в случае дальнейшего неисполнения.

Ранее стало известно, что на 2026 год запланирована масштабная реконструкция яхт-клуба на Петровской косе. В связи с этим резиденты Санкт-Петербургского речного яхт-клуба получили требование до 1 июня покинуть занимаемые причалы. При этом сами яхтсмены просили чиновников не выселять их, а работы проводить поэтапно без прекращения работы клуба.

Напомним, в конце апреля суд выселил местную администрацию МО "Ульянка" из занимаемого ими дома № 9 по улице Генерала Симоняка. Причиной стало проведение капитального ремонта здания.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру