Суд продлил арест водителю Rolls-Royce, сбившему мотоциклиста

Красносельский районный суд Петербурга решил продлить содержание по стражей Сергея Сосорева, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда (ч. 1 ст. 264 УК) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщила 29 июля объединенная пресс-служба судов города. Он пробудет в СИЗО как минимум еще два месяца – до 1 октября.

Как говорится в публикации, следствие указало, что им необходимо провести еще ряд следственных действий. Кроме того, обвинение опасается, что Сосорев может скрыться от суда и продолжить заниматься преступной деятельностью, в частности, управлять транспортным средством, оказывать давление на потерпевшего и свидетелей, либо же уничтожить доказательства или воспрепятствовать расследованию другими способами.

На прошлой неделе петербургский Горсуд не удовлетворил апелляционную жалобу на решение Красносельского районного суда отправить Сосорева под стражу. Сторона защиты просила заменить ему меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, так как обвиняемый якобы признал вину и раскаялся в содеянном, а также оплатил потерпевшему реабилитацию в санатории.

Напомним, ДТП с участием Сосорева произошло в конце мая 2025 года. По версии следствия, день обвиняемый, находясь за рулем Rolls-Royce, грубо нарушил ПДД, сбил мотоциклиста и проехал по его телу. После этого Сосорев якобы оставался безучастным к произошедшему, не сообщил о случившемся в экстренные службы и не оказал пострадавшему медицинскую помощь.

В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела: по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК) и покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК). Позднее прокуратура отменила постановление Следкома о возбуждении дела о покушении на убийство. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, они не увидели умысла на убийство в действиях Сосорева.

В начале июня Сосорева отправили под стражу по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда (ч. 1 ст. 264 УК) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга