Тихонова обратилась к Полякову из-за неработающих кондиционеров в автобусах

Глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия – За Правду" Надежда Тихонова обратилась к вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову из-за проблем с кондиционерами в общественном транспорте. Об этом сообщила сама Тихонова в своем Telegram-канале 29 июля.

"В петербургских автобусах жарко. Проблемы с кондиционерами, обеспечивающими комфортную температуру в салоне автобуса. Непорядок. Об этом направила обращение профильному вице-губернатору Кириллу Полякову. Об ответе проинформирую в соцсетях", - говорится в публикации Тихоновой.

В обращении глава петербургского отделения СРЗП подчеркнула, что в партию поступают жалобы петербуржцев на "нарушения соблюдения температурного режима" в общественном транспорте. При этом, по словам Тихоновой, эта проблема наблюдается в городских автобусах не первый год.

Политик отметила, что по данным петербургского комитета по транспорту кондиционерами должны быть оборудованы все автобусы коммерческих перевозчиком. При этом Тихонова приводит данные, что парк ГУП "Пассажиравтотранс" оборудован ими лишь на 70%, а парк ГУП "Горэлектротранс" - на 74%.

Тихонова также напомнила, что в 2022 году Смольный заявлял о планах обновить весь общественный транспорт, в частности, оснастив его системами кондиционирования, до 2028 года. В связи с этим глава петербургских эсеров просит Полякова сообщить о ходе реализации этих планов и о возможности их исполнения в более ранние сроки.

Отметим, ранее Тихонова опубликовала в своем Telegram-канале фото, на котором было видно монитор в салоне общественного транспорта с показателем температуры воздуха +40 градусов. Тогда политик сообщила о своих планах обратиться по этому поводу к профильному вице-губернатору.

Напомним, в середине июля в петербургском комтрансе заявили, что весь городской общественный транспорт города оборудован кондиционерами. При этом в ведомстве подчеркнули, что на жару в салонах автобусов и троллейбусов стоит обращаться напрямую к перевозчикам.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру