В Госдуме предложили оснащать автобусы кондиционерами в обязательном порядке

Группа депутатов Государственной думы 30 июля внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об обязательном оснащении общественного транспорта системами обогрева и охлаждения воздуха.

Согласно документу, кондиционеры предлагается устанавливать во всех транспортных средствах, вмещающих более 22 пассажиров. Оговаривается также, что мощность систем обогрева и охлаждения должна соответствовать санитарным нормам.

"Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах", - рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта депутат Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

Напомним, в Петербурге, где уже длительное время наблюдается жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов и выше, также актуальна проблема некомфортной температуры в общественном транспорте. В комитете по транспорту заявляли, что в 70% автобусов ГУП "Пассажиравтотранс" есть кондиционеры, в Горэлектротрансе - в 74 % транспортных средств. Глава регионального отделения "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова направляла обращение вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову из-за жалоб горожан на жару в автобусах.

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