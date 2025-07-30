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Новости 30 июля 2025, 14:32

"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя

фото ЗакС политика "Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя

Компания "Аэрофлот" в своем telegram-канале 30 июля заявила о полном восстановлении расписания полетов после сбоя, вызванного хакерской атакой. 

На 30 июля "Аэрофлот" планирует выполнить 241 парный рейс из Москвы и обратно и 73 рейса по регионам. Днем ранее компании удалось отправить 100% рейсов, запланированных в расписании. А это 216 парных рейсов из столицы и обратно и 73 рейса в регионах.  

О техническом сбое, из-за которого были отменены 42 рейса "Аэрофлота", стало известно 28 июля. Позже в Генеральной прокуратуре заявили, что причиной сбоя стала хакерская атака. Было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК).

фото ЗАКС.Ру


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