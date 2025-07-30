Совет Федерации завел канал в мессенджере MAX

Официальный канал Совета Федерации России появился в мессенджере MAX. Об этом 30 июля сообщили в telegram-канале верхней палаты парламента.

Как убедился ЗАКС.Ру, на канал Совета Федерации в MAX подписано уже более 300 человек. Сам канал создан 24 июля. С момента объявления о запуске аккаунта Совфеда в MAX заметен быстрый рост читателей. В канале, как и в других соцсетях верхней палаты парламента, рассказывают об участии спикера Валентины Матвиенко в мероприятиях Межпарламентского союза в Женеве и о других новостях ведомства.

Разработкой мессенджера занимается российская компания VK. Предполагается, что он станет заменой импортных решений. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уверен, что MAX получит свою долю рынка в "конкурентной борьбе".

Напомним, 30 июля стало известно, что комитет территориального развития Петербурга призвал городских муниципалов вести переписки с коллегами из Смольного в MAX.

фото ЗАКС.Ру