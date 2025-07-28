Горелкин: мессенджер Max отвоюет долю рынка в честно конкурентной борьбе

Мессенджер Мах сможет получить свою долю на рынке в честной конкурентной борьбе, без блокировок других подобных сервисов в России, сообщил 28 июля ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина ("Единая Россия"). Такое заявление депутат сделал в ходе форума "Территория смыслов".

"Мы рассчитываем, что все-таки Max зайдет на рынок и попробует отвоевать долю в честной конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок. Я считаю, что так оно и случится, потому что подтверждение личности, интеграция с госсервисами - это то, чего сегодня нет на рынке", - приводит слова Горелкина издание.

Депутат отметил, что многое зависит от команды разработчиков мессенджера. По словам Горелкина, они способны делать использование приложение "качественным и приятным". Он выразил уверенность, что разработчики смогут качественно выстроить работу мессенджера.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании "национального мессенджера", которым должно стать приложение MAX, разработкой которого занимается VK. В нем уже зарегистрировались ряд петербургских депутатов, включая спикера городского Заксобрания Александра Бельского, а также члены правительства Петербурга — в частности, вице-губернаторы Борис Пиотровский, Константин Звоник, Кирилл Поляков, Николай Линченко и Владимир Омельницкий.

При этом на фоне продвижения отечественного приложения начались обсуждения о возможной блокировке аналогичных иностранных платформ. В частности, о том, что под ограничительные меры может попасть мессенджер WhatsApp* заявлял и сам Горелкин. Позднее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что решений о блокировке WhatsApp* и Telegram на территории России нет.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру