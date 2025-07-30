"Ротонда": Смольный попросил муниципалов использовать мессенджер MAX

Комитет территориального развития Петербурга обратился к главам муниципальных образований с просьбой перевести всю переписку с ведомством в мессенджер MAX, сообщил Telegram-канал "Ротонда" 30 июля. По данным журналистов, соответствующее сообщение комитет отправил в общий чат с муниципалами в Telegram. Муниципалы уже начали отчитываться об установке отечественного приложения.

"Служебная информация не будет распространяться посредством мессенджера телеграм. В целях доведения оперативной информации, просим обеспечить Ваш переход на вышеуказанную цифровую платформу, а также рассмотреть вопрос по переходу сотрудников ОМСУ", - приводит сообщение канал "Ротонда".

Волна регистраций муниципалов в российском мессенджере пришлась на вечер 29 июля, убедился корреспондент ЗАКС.Ру.

Глава одного из муниципалитетов Петербурга рассказал ЗАКС.Ру, что КТР действительно обращался к муниципалитетам с предложением скачать MAX. Он предполагает, что следующим шагом станет переход на переписку лишь в российском мессенджере.

Ранее о переносе рабочей переписки в MAX рассказали члены правительства Петербурга. Так, вице-губернатор Борис Пиотровский недавно показывал скриншот чата с коллегами. Также городские власти хотят интегрировать мессенджер со службой экстренных вызовов 112.

Разработкой мессенджера занимается российская компания VK. Предполагается, что он станет заменой импортных решений. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уверен, что MAX получит свою долю рынка в "конкурентной борьбе".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру