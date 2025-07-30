Администратора telegram-канала оштрафовали за публикацию нацистской символики

Приморский районный суд оштрафовал на 1,5 тысячи рублей администратора telegram-канала за публикацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщила 30 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сам канал насчитывает менее 1,1 тысячи подписчиков.

Как установил суд, 29 января Артур Потылицын разместил в администрируемом им канале запрещенное в России изображение. Доступ к каналу доступен неограниченному кругу лиц. В ходе мониторинга страниц в интернете силовики обнаружили публикацию с символикой, использование которой запрещено законодательством как оскорбляющее народ России и память о жертвах Великой Отечественной войны.

"Потылицын в судебное заседание не явился, извещен телеграммой по месту регистрации, ходатайств об отложении не заявил", — отдельно уточнила судебная пресс-служба.

Наказание по вмененной Потылицыну статье предусматривает для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей либо же административный арест на срок до 15 суток.

Двумя неделями ранее Петроградский районный суд оштрафовал пользователя интернета на одну тысячу рублей по той же статье. Причиной послужила размещенная во "ВКонтакте" картинка.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру