МО "Чкаловское" запустило опрос о запрете самокатов на своей территории

В официальном сообществе МО "Чкаловское" во "ВКонтакте" появился опрос на тему возможности запрета самокатов на территории округа, обратил внимание ЗАКС.Ру. Местных жителей просят ответить на пять вопросов, касающихся их опыта взаимодействия с СИМ и отношения к подобным средствам передвижения.

Пользователей спрашивают о том, владеют ли они электросамокатами, часто ли пользуются ими, был ли у них опыт "аварийных ситуаций при использовании СИМ", а также просят выбрать меры, которые бы сделали использование этого вида передвижения более безопасным. Здесь участникам также дается возможность внести свои предложения в комментариях.

Пятый, завершающий вопрос касается отношения к возможному запрету использования СИМ на территории округа. В качестве вариантов указаны поддержка полного запрета самокатов в округе, поддержка запрета парковки с ограничением движения в некоторых зонах, одобрение только запрета парковки или же высказывание против каких-либо ограничений.

Анонимный опрос в группе "Муниципальный округ Чкаловское" запустили днем ранее, 30 июля, принять участие в нем можно будет до вечера 11 августа. За первые сутки участие в нем приняли 17 человек. Из них 53 % высказались за полный запрет, еще 23,5 % выступили за различные ограничения, а 5,9 % предпочли ограничиться запретом парковки СИМ. Против идеи выступили 17,7 % участников.

В самом муниципалитете ЗАКС.Ру сообщили, что запустили опрос в связи с поступившим обращением от одного из жителей округа. После завершения голосования вопрос вместе с возможными предложениями граждан перейдет на рассмотрение муниципальных депутатов. В дальнейшем не исключено обращение МО в комитет по транспорту для принятия каких-либо решений, добавил собеседник портала. При этом муниципалитет может либо самостоятельно обратиться в комтранс, либо же передать данные в администрацию Петроградского района с тем, чтобы уже она взаимодействовала с комитетом.

— Сейчас этот вопрос тоже прорабатывается, потому что пока еще собираем данные, — добавили в беседе с ЗАКС.Ру.

Отметим, что сейчас в Петербурге действует соглашение между комитетом по транспорту и сервисами кикшеринга. Среди прочего, документ запрещает парковку арендных СИМ на территории четырех районов города, включая Петроградский, к которому относится МО "Чкаловское".

Двумя неделями ранее стало известно о планах администрации Заневского городского поселения в Ленобласти запретить самокаты в Кудрово. Среди прочего, претензии муниципалов возникли к особенностям парковки СИМ и, в целом, на большое количество самокатов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру