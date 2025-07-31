Прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки в Парголово

В поселке Парголово ликвидировали несанкционированную свалку по требованию прокуратуры, сообщила 31 июля пресс-служба Генпрокуратуры России. На ней незаконно складировали строительный мусор.

Как говорится в публикации, ранее природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с отходами. В ее ходе надзорное ведомство установило, что на земельном участке в поселке Парголово незаконно складировали строймусор: битый кирпич, куски бетона и другие отходы.

По этому факту прокуратура направила иск, обязывающий собственника и арендатора участков ликвидировать несанкционированную свалку. По данным Генпрокуратуры, требования были удовлетворены – свалки на этом месте больше нет.

Напомним, ранее Парголово оказался в центре внимания из-за возобновления строительства отстойно-разворотной площадки (ОРП) для автобусов возле сквера на Заречной улице. Глава Следкома Александр Бастрыкин в третий раз поручил вновь возбудить уголовное дело.

Отметим, строительные работы начинали еще в 2023 году, но приостановили из-за протестов местных жителей. Тогда петербургский Следком дважды возбуждал уголовное дело, однако оба раза соответствующие постановления отменялись прокуратурой. Подробнее — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга