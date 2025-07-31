Петербуржца оштрафовали и лишили кепи из-за ношения формы правоохранителя

Мировой судья судебного участка № 59 Петербурга привлекла к административной ответственности Валерия Соколова за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ), сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга 31 июля. В таком виде мужчина, находящийся под административным надзором, пришел отмечаться в полицию.

Как говорится в публикации, 20 мая Соколов прибыл в УМВД по Московскому району, расположенное в доме 95 по Московскому проспекте, надев головной убор сотрудника МВД. При этом правоохранителем мужчина не является и право носить форменную одежду не имеет.

В пресс-службе подчеркнули, что Соколов находится под административным надзором и пришел в УМВД отмечаться. В отношении мужчины составили протокол о незаконном ношении формы правоохранителя (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ). Соколов с протоколом согласился.

В итоге судья избрала для Соколова наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей с конфискацией "кепи". Максимальное наказание по этой статье – штраф 1,5 тысячи рублей.

Напомним, в октябре 2024 года к ответственности по этой же статье привлекли старшего инспектора отдела по вопросам миграции. Тогда женщина, являющаяся гражданским сотрудником МВД и не имея погонов, пришла на работу в рубашке и куртке майора полиции. Таким образом она хотела впечатлить всех в школе, где учится ее ребенок.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру