Поляков: в 2025 году поставят 40 новых вагонов для коричневой ветки метро

Контракт на обновление подвижного состава метрополитена идет с опережением, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в интервью "Фонтанке.ру". Согласно подсчетам Смольного, всего город получит около 900 новых выгонов.

"<…> сейчас поставки идут с опережением. Под новую коричневую линию метро в течение года будет поставлено 40 вагонов, хотя этот подвижной состав должен был поступить только в 2031 году", - рассказал Поляков.

Поляков отметил, что подвижной состав коричневой ветки закупают сейчас по цене 2025 года. Он напомнил, что изначально ожидалось, что Петербургу поставят 950 новых вагонов, однако объем поставок изменяется в зависимости от изменения стоимости вагона в ходе исполнения контракта. По расчетам Смольного, в итоге город получит порядка 900 вагонов.

Поляков также напомнил, что обновление подвижного состава в метрополитене осуществляется в рамках контракта, заключенного при поддержке президента России Владимира Путина. По поручению главы государства Петербургу на эти нужды направили почти 97 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов показал, как будут выглядеть "Балтийцы", которые планируется использовать на строящейся Красносельско-Калининской (коричневой) линии метрополитена. Кроме того, в июне стало известно, что по фиолетовой ветки подземки будут курсировать новые поезда "Балтиец-2".

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Александра Беглова