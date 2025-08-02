ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 2 августа 2025, 13:30

СК возбудил дело после наезда самокатчика на женщину в Петербурге

фото ЗакС политика СК возбудил дело после наезда самокатчика на женщину в Петербурге

Следователи из Московского района сообщили о возбуждении уголовного дела после того, как молодой человек на самокате сбил женщину на пешеходном переходе через улицу Ленсовета. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Сейчас ведомство ищет свидетелей произошедшего. 

"Предварительным следствием установлено, что  днем 27 июля 2025 года на пешеходном переходе через улицу Ленсовета у дома № 6 по Типанова молодой человек на самокате сбил женщину, после чего скрылся", - говорится в сообщении петербургского Следкома. 

Возбудить дело потребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин после появления сообщений об инциденте в медиа. Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль центрального аппарата ведомства. 

Отметим, в конце июля СК сообщал об уголовном деле по этой же статье после другого случая с участием самоката. Тогда пешеходу потребовалась помощь врачей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама